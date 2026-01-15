Groenlandia Meloni frena sulla missione | per ora niente soldati a Nuuk

L’Italia ha deciso di non partecipare all’esercitazione militare “Arctic Endurance” in Groenlandia, al momento. La decisione, annunciata dal governo, implica l’assenza di truppe italiane nell’operazione, che coinvolge invece Francia, Germania, Svezia e Norvegia. Questa scelta riflette un approccio cauto e misurato sulla presenza militare nel territorio artico, in un contesto di crescente attenzione internazionale alle aree polari.

L'Italia non invierà soldati in Groenlandia. Almeno per ora. Roma resterà fuori dall'esercitazione militare "Arctic Endurance", al via nelle prossime ore, che vedrà impegnati contingenti di Francia, Germania, Svezia e Norvegia nel territorio artico controllato da Copenaghen. L'obiettivo dell'iniziativa europea è duplice: testare un possibile rafforzamento stabile della presenza militare nell'Artico e, soprattutto, inviare un segnale politico di deterrenza a tutela di Nuuk, dopo le ripetute dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia. Un messaggio che alcune capitali europee hanno deciso di rendere esplicito anche sul piano militare.

