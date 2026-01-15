Trump non molla sulla Groenlandia l’Europa si mobilita Francia Germania Norvegia e Svezia inviano soldati a Nuuk

Le tensioni tra Stati Uniti e Danimarca sulla questione groenlandese proseguono, con l’Europa che si mobilita inviando truppe a Nuuk. Dopo incontri a Washington, il ministro degli Esteri danese ha sottolineato come le posizioni siano ancora divergenti. La situazione riflette le complessità geopolitiche della regione, che attirano l’attenzione internazionale senza però degenerare in conflitto aperto.

Non è andata di certo bene ma sarebbe potuta andare anche peggio. Le “prospettive” di Danimarca e Stati Uniti sulla Groenlandia “continuano a essere diverse”, ha detto il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen, in una conferenza stampa insieme alla collega di Nuuk, dopo gli incontri a Washington con il vice presidente americano JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. “Finora non siamo riusciti a far cambiare posizione agli Stati Uniti. È chiaro che il presidente ha questo desiderio di conquistare la Groenlandia, e noi abbiamo chiarito in modo inequivocabile che ciò non è nel nostro interesse”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

