Gaza Crosetto | Invio militari italiani? Sforzo per pace deve essere fatto anche da noi

Il ministro Crosetto ha sottolineato l'importanza dell'impegno italiano nel contribuire alla stabilizzazione di Gaza, evidenziando la disponibilità di inviare militari e forze di sicurezza per favorire una tregua e la pace nella regione.

“Se confermo la disponibilità italiana a mandare esercito e carabinieri a Gaza? Abbiamo dato da mesi la disponibilità a fare in modo che ci sia una tregua e poi la pace. Uno sforzo della comunità internazionale deve essere fatto da tutti i paesi e quindi anche da noi”. Così il ministro della difesa Guido Crosetto, rispondendo in ingresso alla Camera alle domande dei cronisti sulle indiscrezioni di stampa secondo cui l’Italia avrebbe dato la sua disponibilità per inviare militari e carabinieri per una missione internazionale a Gaza a guida probabilmente statunitense. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

