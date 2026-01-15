Gli Usa accelerano verso la guerra del futuro | rivoluzione nel procurement militare

Gli Stati Uniti stanno adottando strategie innovative nel settore del procurement militare, accelerando le iniziative per rafforzare le proprie capacità di difesa. Questi sviluppi riflettono un impegno volto a garantire una pronta risposta alle nuove sfide e alle tensioni internazionali, segnando un passo importante verso una preparazione più efficace per eventuali scenari di conflitto.

Gli Stati Uniti stanno rapidamente compiendo degli importanti passi per prepararsi un'eventuale conflitto su vasta scala. Il 9 gennaio il Dipartimento della Guerra ha emesso un memorandum d'azione che intende snellire le pratiche burocratiche al fine di trasformare l'ecosistema dell'innovazione della difesa per accelerare il vantaggio in combattimento. Il Dipartimento sostanzialmente vuole trasformare il modo in cui combatte, acquista e costruisce sistemi d'arma con un provvedimento che si somma a quelli già intrapresi, che vedono ad esempio la razionalizzazione del procurement militare e l'implementazione dei meccanismi di gestione anche attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale per velocizzare la messa in servizio di nuovi armamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

