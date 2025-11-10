Rivoluzione nel procurement Usa Ecco cosa cambia con la riforma Hegseth
Gli Usa procedono spediti nel rilancio della loro base industriale della Difesa. In un discorso ai vertici delle Forze armate e delle più importanti aziende del settore, il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha annunciato una delle riforme più ambiziose degli ultimi decenni per i programmi di procurement del Pentagono. L’obiettivo è quello di rendere il sistema di acquisizione della difesa statunitense più agile, rapido e in sintonia con i ritmi tecnologici odierni. “Speed to delivery” è lo slogan che guida un’iniziativa che ambisce a ribaltare un impianto amministrativo che da anni è criticato per lentezza e inefficienza. 🔗 Leggi su Formiche.net
