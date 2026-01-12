Durante un'operazione per arrestare Nicolás Maduro, alcuni testimoni riferiscono di aver assistito all’uso di un’arma sonora da parte delle forze statunitensi. Secondo un militare venezuelano, i presenti sono rimasti immobili e alcuni soldati hanno iniziato a sanguinare dal naso, suggerendo l’impiego di una tecnologia non convenzionale. Questa testimonianza apre a interrogativi sulle modalità e le conseguenze di interventi di questo tipo in situazioni di tensione internazionale.

Tutti i presenti sono rimasti immobili e i militari a difesa del presidente Nicolas Maduro hanno iniziato a perdere sangue dal naso. Il racconto di un testimone, ripreso da diversi media internazionali, se confermato svela l’utilizzo da parte degli Stati Uniti di un’ arma sonica nel blitz che a Caracas ha portato all’arresto del presidente. Non c’è modo, al momento, di verificare la veridicità del racconto di quella che si è presentata come una delle guardie responsabili della sicurezza del leader chavista, ma va registrata la condivisione dell’intervista su X della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che ha anche incoraggiato i suoi follower a leggerla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli Usa hanno usato un’arma sonica nel blitz per arrestare Maduro”: la testimonianza del militare venezuelano

