Gli Slings annunciano TOO CLEAN DELUXE | fuori dal 22 gennaio Il nuovo singolo SMS feat Lubi dal 15 gennaio
Gli Slings, duo di riferimento nella wave trap italiana, annunciano l’uscita di “TOO CLEAN DELUXE”, prevista per il 22 gennaio su tutte le piattaforme digitali tramite Epic Records/Sony Music Italy. Il nuovo singolo “SMS”, featuring Lubi, sarà disponibile dal 15 gennaio. Con un sound internazionale e un’attitudine riconoscibile, gli Slings continuano a consolidare la loro presenza nel panorama musicale italiano.
Milano, 14 gennaio 2026 – Sono il duo che ha ridefinito la wave trap in Italia con un sound dall’impronta internazionale e un’attitudine immediatamente riconoscibile: gli Slings annunciano “TOO CLEAN DELUXE”, la deluxe version dell’EP “TOO CLEAN”, in uscita il 22 gennaio su tutte le piattaforme digitali per Epic RecordsSony Music Italy. A introdurre questo nuovo capitolo discografico è il singolo “SMS” feat. Lubi, disponibile dal 15 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Un’uscita che conferma e rafforza la direzione del duo bresciano formato da Prince The Goat e Ibra The Boy, oggi tra le realtà più riconoscibili e identitarie della nuova scena urban italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Slings, la nuova versione dell’Ep “Too Clean Deluxe” e il singolo inedito “SMS” feat. Lubi.
