Ciro Solimeno è una furia contro Martina De Ioannon a Uomini e Donne | Cornifichi tutti lei scoppia in lacrime

Nella puntata di Uomini e Donne del 4 novembre, spazio al confronto tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Al centro della discussione, il presunto tradimento della romana ai danni dell'ex fidanzato, accusa che lei ha respinto con forza. Poi la confessione: "Pensavo a Gianmarco anche mentre stavo con lui, ma non l'ho tradito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Ciro Solimeno, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne - facebook.com Vai su Facebook

Ciro Solimeno è il nuovo tronista di #uominiedonne. - X Vai su X

U&D, Ciro e Martina si sono lasciati: i motivi dell’addio (inaspettato) - L’annuncio, arrivato a sorpresa, ha lasciato senza parole i fan della trasmissione che ormai da tempo seguivano la storia d’amore ... Secondo dilei.it

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono lasciati (dopo 8 mesi). “Ma l’impronta resta indelebile” - Dopo settimane di rumors che raccontavano di una crisi in atto, la coppia nata sotto i riflettori di 'Uomini e Donne' ... Segnala quotidiano.net

Uomini e Donne, la verità di Ciro Solimeno dopo la fine con Martina De Ioannon: "Non voglio più essere frainteso" - Ciro Solimeno spiega la fine della sua chiacchieratissima e discussa storia con Martina De Ioannon, nata nel dating show di Uomini e Donne: "Non eravamo più felici" La storia tra Ciro Solimeno e ... Come scrive comingsoon.it