Ciro Solimeno | Il trono di Uomini e Donne uno sprint per ripartire Martina De Ioannon mi ha fatto crescere

Ciro Solimeno, dopo essere stato eletto nuovo tronista, ha parlato della sua nuova avventura a Uomini e Donne. Archiviata la storia con Martina De Ioannon, è pronto a rimettersi in gioco: "Il trono è uno sprint per ripartire, cerco di voltare pagina", le parole prima di ammettere di aver imparato un nuovo lato di sé dalla storia con l'ex tronista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

