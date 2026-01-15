Giustizia scusate il ritardo | trent’anni dopo il delitto di Nada Cella condannata la rivale e il datore di lavoro

Dopo oltre trent’anni, si conclude con una condanna il processo per il delitto di Nada Cella. La Corte d’Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile dell’omicidio avvenuto nel 1996 a Chiavari. Una vicenda lunga e complessa, che ha visto tempi di giustizia molto dilatati, ma che ora si avvia alla conclusione.

Scusate il ritardo, appena appena trent’anni dopo il delitto. La Corte d’Assise di Genova h a condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari nel Genovese. Dopo una camera di consiglio di sei ore, il presidente della Corte Massimo Cusatti ha letto il verdetto di condanna, escluse le aggravanti. Il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro di Nada, è stato condannato a due anni per favoreggiamento. La procura aveva chiesto ergastolo per Cecere e quattro anni per Soracco. “Inaccettabile, ci opporremo”, ha detto Marco Soracc o. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

