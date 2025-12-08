Silvia Salis davanti a Schlein e Conte | nei sondaggi l' anno zero del campo largo

Spoiler: non finirà bene. C'erano una volta due viandanti che cercavano la terra promessa, ma a forza di farsi sgambetti, si eliminarono a vicenda. La parabola di Elly Schlein e Giuseppe Conte: i due eroi del campo largo che vogliono giocare la Champions League contro Giorgia Meloni. I «bomber» hanno cominciato la partita da mesi; d'ora in avanti il gioco si fa duro. Le condizioni non sono delle migliori: Elly Schlein ha un incendio in casa, e le fiamme che stanno circondando il Nazareno minacciano di crescere. L'assemblea nazionale convocata a Roma per domenica prossima rischia di trasformarsi in un ring, colpi proibiti a go-go. 🔗 Leggi su Iltempo.it

