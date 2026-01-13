Pescara al voto Masci chiede tempi rapidi | fiducia nei numeri e nei cittadini

Pescara si prepara alle prossime elezioni comunali, con il sindaco Masci che sottolinea l'importanza di un'azione rapida e trasparente. Dopo la recente decisione del Consiglio di Stato, si punta a rispettare i tempi stabiliti, confidando nei risultati elettorali e nella collaborazione dei cittadini. L’obiettivo è assicurare continuità amministrativa e un processo elettorale chiaro, nel rispetto delle norme e della partecipazione democratica.

Pescara - Dopo la decisione del Consiglio di Stato, il sindaco ribadisce la correttezza del voto, auspica elezioni immediate nelle sezioni interessate e guarda alla continuità amministrativa. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, commenta con amarezza la decisione del Consiglio di Stato che ha accolto solo in parte il ricorso, disponendo il ritorno alle urne in 23 sezioni, compresa una ospedaliera, su un totale di 170. Una pronuncia che, sottolinea il primo cittadino, ha però respinto integralmente l'appello presentato dal candidato del centrosinistra Carlo Costantini, smentendo l'ipotesi di un nuovo voto esteso a tutta la città.

