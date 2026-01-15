Giovanni Sollima e I Virtuosi Italiani in concerto al Teatro Ristori
Il 15 gennaio alle ore 20.30, al Teatro Ristori, Giovanni Sollima, rinomato violoncellista e compositore italiano, si esibirà in concerto per la prima volta insieme a I Virtuosi Italiani. Un evento che unisce talento e musica classica in un’occasione da non perdere, offrendo al pubblico un momento di ascolto di elevata qualità.
Il 15 gennaio, al Teatro Ristori, ore 20.30, il violoncellista Giovanni Sollima, compositore italiano più eseguito nel mondo, sarà protagonista di una serata speciale, per la prima volta accanto a I Virtuosi Italiani. Il concerto, in collaborazione con il Festival Mozart a Verona, riapre dopo la.
