Il concerto di Capodanno al Teatro Ristori con I Virtuosi Italiani

Il 1° gennaio 2026, alle ore 17, il Teatro Ristori ospiterà il tradizionale Concerto di Capodanno con I Virtuosi Italiani. Un’occasione per iniziare l’anno ascoltando musica di qualità in un ambiente raffinato. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di ascolto, ideale per salutare l’arrivo del nuovo anno in modo sobrio e rispettoso della tradizione.

Il primo giorno dell'anno nel segno della grande musica. Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 17, il Teatro Ristori aprirà le porte per il tradizionale Concerto di Capodanno. Un appuntamento ormai consolidato della programmazione cittadina, affidato quest'anno a I Virtuosi Italiani, ensemble di fama.

