Giovani in fuga dall’Italia in 13 anni partiti in 630mila
Roma, 6 dicembre 2025 – Tra 2011 e il 2024 hanno lasciato l’Italia 630mila giovani tra i 18 e i 34 anni, il 49% dalle regioni del Nord e il 35% dal Mezzogiorno. Solo nel 2024 i giovani che hanno lasciato il Paese sono stati 78mila e la gran parte sono laureati e ammonta a 159,5 miliardi di euro il valore del capitale umano uscito dal nostro Paese nel 2011-24, di cui 77 miliardi per il Nord e 58 per il Mezzogiorno. I dati emergono dal Rapporto Cnel 2025 "L'attrattività dell'Italia per i giovani dei Paesi avanzati", presentato a Villa Lubin dal presidente del Cnel, Renato Brunetta e curato da Valentina Ferraris e Luca Paolazzi (Ref), con i contributi di esperti e studiosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
