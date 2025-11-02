Giovani in fuga all’estero | allarme | Dobbiamo trattenerli nel territorio

"Capitale umano, proposte per un territorio attrattivo" si intitola il convegno che il Pd cesenate promuove il 7 novembre alle 18.30 nella sede di viale Bovio, con l’obiettivo di dargli un seguito di progettualità, vista la delicatezza del tema. Interverranno il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla; Vittoria Laghi, ricercatrice Dicam dell’Università di Bologna; Anna Rosa Grossi, people manager Onit e Matteo Pini, professore associato della Delft University of Technology. Sebastiano Castellucci, segretario del Pd di Cesena, che cosa vi prefiggete con questa iniziativa? "Sensibilizzare sulla fuga dei giovani e costruire una proposta attrattiva per i talenti sul nostro territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

