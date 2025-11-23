Torna ' Il Gioco del ponte a tavola' | i ristoranti pisani in sfida su un primo piatto

Pisatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rivincita della sfida tra Tramontana e Mezzogiorno del 28 giugno scorso si sposta a tavola con i piatti della cucina pisana. E’ questa la sintesi del 'Gioco del ponte a tavola', iniziativa organizzata da Confesercenti Pisa e Monte Pisano con la collaborazione della Parte di Tramontana e che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

torna il gioco del ponte a tavola i ristoranti pisani in sfida su un primo piatto

© Pisatoday.it - Torna 'Il Gioco del ponte a tavola': i ristoranti pisani in sfida su un primo piatto

Approfondisci con queste news

Torna Aggiungi un posto a tavola - E ormai appartiene alla mia famiglia per usucapione. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Gioco Ponte Tavola