Gibellina prima Capitale arte contemporanea | Portami il futuro

Gibellina, città simbolo della rinascita post-terremoto del 1968, si distingue nel panorama italiano dell’arte contemporanea. Dopo aver visto nascere il Grande Cretto di Alberto Burri, oggi si presenta come la prima Capitale italiana dell’arte contemporanea. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo di Gibellina come centro di creatività e innovazione, investendo nel futuro attraverso la valorizzazione della cultura e dell’arte.

Gibellina, 15 gen. (askanews) – A 58 anni dal terremoto che sconvolse il Belìce nel 1968, Gibellina, la città rinata e ricostruita nel segno degli artisti e che oggi ospita il Grande Cretto di Alberto Burri, inaugura il proprio anno come prima Capitale italiana dell’arte contemporanea. “Questa giornata segna il definitivo riscatto da quel giorno – ha detto il sindaco Salvatore Sutera -. La sfida è stata vinta, quell’utopia è diventata realtà”. Alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, ma anche di moltissimi cittadini, il municipio di Gibellina ha ospitato la cerimonia di inaugurazione del “grande laboratorio di arte contemporanea” che crede “nel ruolo dell’arte pubblica e nell’energia di questo territorio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

