Lo storico incontro tra Trump e Xi Jinping in Corea del Sud Ecco la stretta di mano – Il video

(Agenzia Vista) Corea del Sud, 30 ottobre 2025 Si è tenuto a Busan, in Corea del Sud, lo storico incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Si tratta del primo dal 2019. I due leader non hanno concesso nessuna conferenza stampa al termine del bilaterale WhiteHuose Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Eurocomunicazione. . Conferenza di pace al Senato: “Seminare la pace” Nel 60° anniversario della Nostra Aetate e a 39 anni dallo storico incontro di Assisi voluto da Papa Giovanni Paolo II, il Senato della Repubblica ospita la Conferenza di Pace “Seminare l - facebook.com Vai su Facebook

Trump e Xi Jinping si salutano con una stretta di mano dopo l'incontro in Corea del Sud - (Agenzia Vista) Corea de Sud, 30 ottobre 2025 La sdtretta di mano tra Trump e Xi Jinping dopo il loro storico incontro in che si è tenuto in Corea del Sud. Secondo la7.it

Lo storico incontro tra Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Ecco la stretta di mano - (Agenzia Vista) Corea del Sud, 30 ottobre 2025 Si è tenuto a Busan, in Corea del Sud, lo storico incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Scrive msn.com

Lo storico incontro tra Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Ecco la stretta di mano – Il video - (Agenzia Vista) Corea del Sud, 30 ottobre 2025 Si è tenuto a Busan, in Corea del Sud, lo storico incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Da open.online