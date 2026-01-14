La premier giapponese e il presidente coreano suonano la batteria su brani K-pop
Durante un vertice tra la premier giapponese Sanae Takaichi e il presidente sudcoreano Lee Jae Myun, si è svolto un inatteso momento musicale a Nara. La prima ministra e il presidente hanno suonato la batteria su brani K-pop, offrendo un’interruzione originale alle consuete discussioni diplomatiche. Questo episodio ha suscitato interesse per il modo in cui gli incontri ufficiali possono includere anche momenti di svago condiviso.
Divertente intermezzo musicale a margine del vertice tra la prima ministra giapponese Sanae Takaichi e il presidente della Corea del Sud Lee Jae Myun, martedì, nell’antica capitale giapponese di Nara, città natale di Takaichi. I due leader, che indossavano giacche sportive personalizzate, si sono seduti fianco a fianco alla batteria e hanno suonato brani di successo K-pop come ‘Dynamite’ dei BTS e ‘Golden’ dei Kpop Demon Hunters in un breve video pubblicato dall’ufficio di Takaichi. La jam session è stata una sorpresa di Takaichi, appassionata di heavy metal e batterista accanita dai tempi dell’università. 🔗 Leggi su Lapresse.it
