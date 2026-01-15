Gestione e sviluppo delle persone | nuovo riconoscimento per Hera tra le Top Employer per crescita strategica

Il Gruppo Hera ha ottenuto per il diciassettesimo anno consecutivo la certificazione Top Employer, confermando il suo impegno nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane. Questa certificazione riconosce le politiche aziendali orientate alla crescita strategica e al benessere dei collaboratori, consolidando la posizione dell’azienda tra le realtà più affidabili e attente alle persone in Italia.

Il Gruppo Hera si riconferma tra le migliori aziende italiane nelle politiche di gestione e sviluppo delle persone, ottenendo per il diciassettesimo anno consecutivo la certificazione Top Employer. Si tratta di uno dei principali riconoscimenti a livello internazionale per le aziende che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

