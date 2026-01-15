Gestione e sviluppo delle persone | nuovo riconoscimento per Hera tra le Top Employer per crescita strategica

Il Gruppo Hera ha ottenuto per il diciassettesimo anno consecutivo la certificazione Top Employer, confermando il suo impegno nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane. Questa certificazione riconosce le politiche aziendali orientate alla crescita strategica e al benessere dei collaboratori, consolidando la posizione dell’azienda tra le realtà più affidabili e attente alle persone in Italia.

Il Gruppo Hera si riconferma tra le migliori aziende italiane nelle politiche di gestione e sviluppo delle persone, ottenendo per il diciassettesimo anno consecutivo la certificazione Top Employer. Si tratta di uno dei principali riconoscimenti a livello internazionale per le aziende che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Amplifon tra le 17 aziende mondiali certificate "Global top employer" 2026 Leggi anche: Amplifon è tra le 17 aziende mondiali certificate Global Top Employer 2026 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. HIV. Arrivano dall’Oms le raccomandazioni aggiornate sulla gestione clinica; Opportunità di lavoro nel Non Profit (15/01/2026); Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; P&P Solutions apre il nuovo anno con l’energia dell’Elevation Day: persone, crescita e sviluppo al centro del 2026. Diverso approccio alla gara, diverso sviluppo ma il vero allarme è relativo alla gestione delle energie nei doppi impegni settimanali #SportMediaset facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.