Gelosia ossessiva Minacce e violenza all’ex fidanzata | arrestato

Un episodio di gelosia ossessiva ha portato all’arresto di un uomo, accusato di minacce e violenza nei confronti dell’ex fidanzata. La situazione, caratterizzata da comportamenti persecutori e un’escalation di aggressioni, ha trasformato una relazione breve in una situazione di grave rischio. La vicenda evidenzia i rischi legati a comportamenti di controllo e violenza, sottolineando l’importanza di intervenire tempestivamente per tutelare le vittime.

Episodi di gelosia ossessiva, minacce ripetute, violenze fisiche e un’escalation che, nel tempo, ha trasformato una relazione sentimentale, per quanto breve, in un incubo. È questo il quadro che emerge dall’ordinanza firmata dal gip Federica Lipovscek, che ha disposto una misura cautelare nei confronti di un 29enne, origini bulgare e residente a Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), arrestato e ora indagato per lesioni aggravate e minacce aggravate ai danni dell’ex fidanzata. I fatti si sono consumati a Madonna dell’Albero, frazione di Ravenna. La vittima è una giovane italiana che ha raccontato di aver avuto una relazione iniziata nel giugno 2024 e da lei interrotta pochi giorni fa proprio a causa degli atteggiamenti violenti dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gelosia ossessiva. Minacce e violenza all’ex fidanzata: arrestato Leggi anche: Storia di una gelosia ossessiva a Catania, 48enne distrugge la finestra dell'ex e l'aggredisce: arrestato Leggi anche: Gelosia ossessiva sulla compagna. A processo per atti persecutori La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Picchiata a sangue per gelosia: arrestato l’ex violento, ma non è maltrattamento; Padova, 49enne arrestato per stalking; “Codice Rosso e oltre”: Venerdì 16 gennaio al Centro Candiani di Mestre un convegno sulla violenza di genere; Francesca Brambilla denuncia l'ex compagno, ex Bona di Avanti un altro fa scattare codice rosso per violenze. Gelosia ossessiva. Minacce e violenza all’ex fidanzata: arrestato - Episodi di gelosia ossessiva, minacce ripetute, violenze fisiche e un’escalation che, nel tempo, ha trasformato una relazione sentimentale, per quanto breve, in un incubo. ilrestodelcarlino.it

Gelosia ossessiva a Lecce, 52enne presa a pugni e strangolata dal compagno: scappa insanguinata dai vicini - Un 40enne originario di Manfredonia è stato arrestato a Lecce. fanpage.it

Escalation di violenza sulle donne nel Barese: minacce, pugni e gelosia, un uomo arrestato, braccialetto elettronico per un altro - Negli ultimi giorni i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari sono intervenuti in due distinti episodi di violenza contro le donne, rafforzando le misure di contrasto e confermando l’attenzione ... lagazzettadelmezzogiorno.it

