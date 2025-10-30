gelosia ossessiva sulla compagna a processo per atti persecutori

Un riminese di 38 anni dovrà rispondere davanti al giudice delle accuse di atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni della compagna convivente. La prima udienza è fissata per il 22 dicembre, dopo che il giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio ha disposto il giudizio immediato, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. L’imputato, difeso dall’avvocata Silvia Giancristofaro del foro di Rimini, è sottoposto a una duplice misura cautelare: il divieto di avvicinamento e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per cinque giorni a settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

