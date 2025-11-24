Storia di una gelosia ossessiva a Catania 48enne distrugge la finestra dell' ex e l' aggredisce | arrestato

Notizie.virgilio.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Catania per atti persecutori e rapina ai danni della ex compagna, aggredita in strada per gelosia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

storia di una gelosia ossessiva a catania 48enne distrugge la finestra dell ex e l aggredisce arrestato

© Notizie.virgilio.it - Storia di una gelosia ossessiva a Catania, 48enne distrugge la finestra dell'ex e l'aggredisce: arrestato

Altri contenuti sullo stesso argomento

storia gelosia ossessiva cataniaStoria di una gelosia ossessiva a Catania, 48enne distrugge la finestra dell'ex e l'aggredisce: arrestato - Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Catania per atti persecutori e rapina ai danni della ex compagna, aggredita in strada per gelosia. Si legge su virgilio.it

Haiki+: Catania (pres.), momento epocale nella storia del gruppo - off di Haiki+ marcano "un passaggio epocale nella lunga storia del nostro gruppo". Si legge su milanofinanza.it

storia gelosia ossessiva cataniaCatania, aggredisce l’ex in strada dopo aver tentato di sottrarle il cellulare: arrestato 48enne - Un catanese di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e rapina ai danni dell’ex compagna. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Storia Gelosia Ossessiva Catania