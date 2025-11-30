Terzo bottino pieno consecutivo per la Gas Sales Bluenergy Monza è superata

L’anticipo dell’ottava giornata di campionato sorride a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che espugna il campo di Monza con un rotondo 3-0. Ed è il terzo cappotto che i biancorossi rifilano agli avversari di turno: Civitanova, Grottazzolina e ora Monza.Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nel bottino di due borseggiatori seriali ci era finito anche un drone per riprese aeree da migliaia di euro. La coppia di ladri arrestata dai Carabinieri della stazione di #malpensa al terzo colpo in aeroporto - facebook.com Vai su Facebook

Atp Finals, #Alcaraz elimina #Musetti e chiude il 2025 da numero 1 Bottino pieno per Carlos Alcaraz nel terzo turno delle #Atp Finals di Torino, lo spagnolo supera 6-4/6-1 Lorenzo Musetti. Per Alcaraz arriva anche la certezza di chiudere il 2025 al numero 1 d Vai su X

Terza vittoria consecutiva per la Igor Volley: le azzurre vincono per 3-0 su Macerata - Terza vittoria consecutiva per la Igor Volley, che contro la CBF Balducci Hr Macerata torna a fare bottino pieno. Da lavocedinovara.com

Catania-Monopoli 4-0: terzo successo consecutivo e punteggio pieno. Gol e highlights - Ma soprattutto terza vittoria su tre giornate e Catania al primo posto in solitaria del Girone C di Serie C. Lo riporta tuttomercatoweb.com