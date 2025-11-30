Terzo bottino pieno consecutivo per la Gas Sales Bluenergy Monza è superata

Ilpiacenza.it | 30 nov 2025

L’anticipo dell’ottava giornata di campionato sorride a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che espugna il campo di Monza con un rotondo 3-0. Ed è il terzo cappotto che i biancorossi rifilano agli avversari di turno: Civitanova, Grottazzolina e ora Monza.Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

