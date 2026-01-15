Garante privacy la perquisizione e le accuse | dall’appartamento in centro al viaggio in Giappone fino all’auto usata da Ghiglia per andare all’incontro con Arianna Meloni – Le carte

Un’analisi dettagliata delle recenti vicende legate al Garante privacy, tra perquisizioni, accuse e spostamenti. Dalle questioni giudiziarie relative all’appartamento in centro a Roma, ai viaggi in Giappone, fino all’uso dell’auto di servizio e alle spese sospette. Un quadro complesso che coinvolge figure pubbliche e indagini su vari episodi, tra cui anche rapporti con compagnie aeree e aziende del settore tecnologico.

Dai viaggi in Giappone alle spese pazze nella macelleria più famosa del centro di Roma; dall’appartamento in centro per il presidente Stanzione vicino al B&b delle figlie, all’uso dell’auto di servizio per spostamenti privati, fino al “perdono” nei confronti di Ita-Airways (ma le indagini riguardano anche analogo episodio per Meta). Sono tanti gli episodi che hanno portato il Nucleo di polizia economica della Guardia di finanza, su indicazione del procuratore aggiunto di Roma, Giuseppe De Falco, a perquisire le abitazioni di tutti i membri dell’ufficio del Garante della privacy, inclusi il presidente Pasquale Stanzione e il consigliere Agostino Ghiglia – mesi fa nella bufera per aver incontrato Arianna Meloni nella sede di Fratelli d’Italia prima di votare una sanzione contro la trasmissione Report – oltre a Guido Scorza e Ginevra Cerrina. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Auto blu per incontrare Arianna Meloni e sconti sui voli: le carte dell’inchiesta sul Garante Privacy Leggi anche: Agostino Ghiglia e la villa di Meloni: Report svela l’intervento del componente del Garante Privacy per coprire le carte della premier La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Perquisizioni al Garante della Privacy, indagati il presidente dell'Autorità Pasquale Stanzione e gli altri membri del Collegio - Si ipotizza per i reati di peculato e corruzione, ma la natura degli accertamenti non è stata ufficialmente chiarita. wired.it Perquisizioni al Garante della privacy, indagato il presidente Stanzione - La Guardia di Finanza stamattina ha perquisito la sede dell'ente nell'ambito di una indagine della procura di Roma. avvenire.it

Garante della Privacy, indagato il presidente Pasquale Stanzione: perquisizioni in sede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Garante della Privacy, indagato il presidente Pasquale Stanzione: perquisizioni in sede ... tg24.sky.it

Il presidente del Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, sarebbe indagato in un’indagine per peculato e corruzione portata avanti dalla Procura di Roma. Insieme a lui, anche gli altri componenti del collegio. Sono in corso perquisizioni negli uffici del Gara facebook

Sigfrido Ranucci: "Ispezioni Gdf in Garante Privacy a seguito servizi Report". #lapresse #Report In seguito ai servizi di Report, la procura ha aperto un’indagine. Al centro delle inchieste ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio. Le spese per la car x.com

