Agostino Ghiglia e la villa di Meloni | Report svela l’intervento del componente del Garante Privacy per coprire le carte della premier

Secondo le anticipazioni del programma di Sigfrido Ranucci, Agostino Ghiglia, componente del Collegio nominato in quota Fratelli d’Italia, sarebbe intervenuto anche per tutelare la privacy della premier Giorgia Meloni su una vicenda che la riguarda direttamente: l’interrogazione parlamentare presentata da Italia Viva sui lavori di ristrutturazione della sua villa. “Di sua iniziativa – spiega Report – Ghiglia si porta avanti con i lavori e chiede di verificare se c’è possibilità di omettere più informazioni possibili ai parlamentari e chiede un approfondimento urgente”. Un’iniziativa che, se confermata, configurerebbe un intervento di fatto politico da parte di un’ autorità indipendente per proteggere la leader del partito che lo ha designato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

