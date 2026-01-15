Garante Privacy perquisizioni nella sede di Roma dopo inchiesta Report | 4 indagati per corruzione e peculato

La procura di Roma ha avviato un’indagine sul Garante della Privacy, portando a perquisizioni presso la sede dell’ente. Quattro persone sono attualmente indagate per sospetti di corruzione e peculato, tra cui il presidente Pasquale Stanzione e altri membri del collegio. L’operazione fa parte di un approfondimento volto a chiarire eventuali illeciti all’interno dell’autorità di tutela dei dati personali.

Corruzione e peculato. Nell’ambito delle indagini sul Garante della Privacy, sono queste le ipotesi di reati per cui la procura della Repubblica di Roma ha emesso un decreto di perquisizione nei confronti di quattro indagati, il presidente dell’autorità, Pasquale Stanzione, e i componenti del collegio dell’Autorità, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Le indagini, delegate al nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di Finanza, sono coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco. Sigfrido Ranucci, ha commentato la notizia sul suo profilo Facebook. “Ispezione e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante dalla Privacy. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Garante Privacy, perquisizioni nella sede di Roma dopo inchiesta Report: 4 indagati per corruzione e peculato Leggi anche: Privacy: perquisizioni nella sede del Garante, indagati Stanzione e altri membri per peculato e corruzione Leggi anche: Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: il presidente Stanzione e gli altri membri indagati per peculato e corruzione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Iran, cresce il rischio di un intervento degli Stati Uniti: tra le opzioni anche un attacco informatico. Washington ritira le truppe dalle basi in Medio Oriente. Roma, perquisizioni nella sede del Garante Privacy dopo i servizi di Report: indagato il presidente Pasquale Stanzione - Gli investigatori stanno procedendo al sequestro di telefoni cellulari e computer per acquisire elementi utili all'indagine ... affaritaliani.it

Privacy: perquisizioni nella sede del Garante, indagati Stanzione e altri membri per peculato e corruzione - Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'indagine della procura ... msn.com

Perquisizioni della Gdf nella sede del Garante della Privacy - Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell'ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'Autorità, ... quotidiano.net

e due nuove guide operative del Garante Privacy che distinguono le procedure di intervento per Cyberbullismo e Revenge Porn, spiegando come attivare il blocco d'urgenza dei contenuti espliciti in 48 ore tramite il modulo online (art. 144-bis). Si chiaris… x.com

Garante Privacy, Provvedimento n. 628/2025 Bloccati i video amatoriali contro i dipendenti in malattia >> Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #Privacy #Dipendenti #Licenziamento #GDPR facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.