Garante Privacy in corso perquisizioni dopo il servizio di Report | indagato il presidente Pasquale Stanzione

Da ildifforme.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante Privacy sta conducendo perquisizioni, successive al servizio di Report, che ha coinvolto il presidente Pasquale Stanzione. Ranucci ha confermato l’indagine e ha riferito di interrogatori in corso da parte della Guardia di Finanza. La vicenda riguarda questioni di tutela dei dati personali e trasparenza, e si inserisce nel quadro delle attività di controllo e tutela dell’autorità garante.

La notizia è stata rilanciata e confermata dallo stesso Ranucci, il quale ha parlato anche di interrogatori in corso da parte della Guardia di Finanza. Il giornalista ha poi ricordato quali sono i motivi che avrebbero spinto gli inquirenti ad aprire le indagini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

garante privacy in corso perquisizioni dopo il servizio di report indagato il presidente pasquale stanzione

© Ildifforme.it - Garante Privacy, in corso perquisizioni dopo il servizio di Report: indagato il presidente Pasquale Stanzione

Leggi anche: Roma, perquisizioni nella sede del Garante Privacy: indagato il presidente Pasquale Stanzione

Leggi anche: Garante della Privacy, perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede: ?indagato il presidente Pasquale Stanzione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lotto in Campania: tripletta da oltre 46mila euro; Riccardo Minghetti, le lacrime dei compagni che si stringono alla sorella: «Non la lasceremo da sola».

garante privacy corso perquisizioniPerquisizioni al Garante della privacy, indagato il presidente Stanzione - La Guardia di Finanza stamattina ha perquisito la sede dell'ente nell'ambito di una indagine della procura di Roma. avvenire.it

garante privacy corso perquisizioniRoma, perquisizioni nella sede del Garante Privacy dopo i servizi di Report: indagato il presidente Pasquale Stanzione - Gli investigatori stanno procedendo al sequestro di telefoni cellulari e computer per acquisire elementi utili all'indagine ... affaritaliani.it

Perquisizioni in corso al Garante della privacy, indagato il presidente Stanzione - La Guardia di Finanza sta conducendo da stamane perquisizioni nella sede dell'ente nell'ambito di una indagine della procura di Roma. avvenire.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.