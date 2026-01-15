Garante Privacy in corso perquisizioni dopo il servizio di Report | indagato il presidente Pasquale Stanzione

Il Garante Privacy sta conducendo perquisizioni, successive al servizio di Report, che ha coinvolto il presidente Pasquale Stanzione. Ranucci ha confermato l’indagine e ha riferito di interrogatori in corso da parte della Guardia di Finanza. La vicenda riguarda questioni di tutela dei dati personali e trasparenza, e si inserisce nel quadro delle attività di controllo e tutela dell’autorità garante.

