Garante della Privacy la Finanza nella sede di piazza Venezia | acquisiti documenti e tabulati

Stamattina, su incarico della Procura di Roma, un reparto della Guardia di Finanza si è recato presso la sede del Garante della Privacy in piazza Venezia. L’obiettivo è acquisire documenti e, secondo alcune indiscrezioni, anche tabulati telefonici. Questa operazione si inserisce in un’indagine in corso, che coinvolge l’Autorità di tutela della privacy e le attività di controllo della finanza pubblica.

Da quanto apprende il Fatto Quotidiano questa mattina su mandato della Procura della Repubblica di Roma un nucleo ispettivo della Guardia di Finanza si è recato nella sede del Garante della Privacy per acquisire documenti e stando a indiscrezioni anche tabulati telefonici. Oggi scadeva infatti il termine per la consegna di documentazione richiesta dalla Procura per la quale il Garante aveva richiesto una proroga. La natura della documentazione ancora non è chiara nello specifico ma è da ricondurre alle inchieste condotte nei mesi scorsi da Report e dal Fatto oltre che alle vicende che hanno allarmato i dipendenti e le parti sindacali, compresa l’ipotesi di uno spionaggio ai loro danni per trovare le fonti dei giornalisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

