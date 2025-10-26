Inaudito che il componente del Garante della Privacy fosse nella sede di Fdi La Rai difenda Report
“Inaudito, la Rai si attivi e difenda Report”. Di fronte al filmato diffuso dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci – e di cui ha dato notizia il Fatto quotidiano in edicola – che vede il membro del Garante della Privacy Agostino Ghiglia entrare nella sede di Fdi “poche ore prima” della multa contro la stessa trasmissione, gli esponenti Pd in commissione Vigilanza Rai chiedono un intervento della dirigenza Rai. “Dopo la solidarietà di facciata, è ripartito l’attacco contro Report e Sigfrido Ranucci”, hanno scritto in una nota. “Le belle parole e le testimonianze di circostanza di Fratelli d’Italia si sono rapidamente trasformate nell’ennesima ondata della macchina del fango e della disinformazione, tornata all’attacco con forza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Capite che vergogna? Un componente del Collegio del “garante” della privacy, il meloniano Ghiglia, incontra Arianna Meloni. E magicamente di lì a breve quel Collegio fa scattare la super multa per Ranucci e Report di 150mila euro. Un “garante” che dovreb Vai su Facebook
“Inaudito che il componente del Garante della Privacy fosse nella sede di Fdi. La Rai difenda Report” - Un video di Report mostra Agostino Ghiglia entrare nella sede di FdI poco prima della sanzione. Scrive ilfattoquotidiano.it
Report, il garante della Privacy Ghiglia nella sede FdI prima della multa. Il Pd: inaudito - Il giorno prima, mercoledì 22 ottobre, Agostino Ghiglia, membro dell’Authority, era nella sede romana di ... Riporta repubblica.it
Ranucci insiste: «Il Garante per la Privacy è mosso dalla politica» - Il giornalista, recentemente vittima di un attentato, annuncia un filmato a Report con un componente del Garante alla sede di Fratelli d'Italia prima della sanzione alla Rai e difende l'indipendenza d ... Segnala msn.com