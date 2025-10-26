inaudito che il componente del garante della privacy fosse nella sede di fdi la rai difenda report

“Inaudito, la Rai si attivi e difenda Report”. Di fronte al filmato diffuso dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci – e di cui ha dato notizia il Fatto quotidiano in edicola – che vede il membro del Garante della Privacy Agostino Ghiglia entrare nella sede di Fdi “poche ore prima” della multa contro la stessa trasmissione, gli esponenti Pd in commissione Vigilanza Rai chiedono un intervento della dirigenza Rai. “Dopo la solidarietà di facciata, è ripartito l’attacco contro Report e Sigfrido Ranucci”, hanno scritto in una nota. “Le belle parole e le testimonianze di circostanza di Fratelli d’Italia si sono rapidamente trasformate nell’ennesima ondata della macchina del fango e della disinformazione, tornata all’attacco con forza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

