Un membro del Garante per la privacy era nella sede di FdI poco prima della multa a Report

Il 23 ottobre il Garante per la privacy ha colpito Report con una maxi-multa da 150mila euro. Sigfrido Ranucci ha annunciato che stasera andrà in onda un filmato che mostra un membro del Garante, Agostino Ghiglia (esponente di FdI), entrare nella sede di Fratelli d'Italia il giorno prima. La replica del Garante: "Piena indipendenza di giudizio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

