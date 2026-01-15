Garante della privacy indagato | l’accusa è corruzione e peculato rivolta a tutto il collegio Stanzione | Sono tranquillo
Il presidente dell’Autorità Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, insieme all’intero collegio, è stato coinvolto in un’indagine della Procura di Roma per presunti reati di corruzione e peculato. L’indagine, ancora in corso, riguarda l’operato dell’intera autorità. Stanzione ha dichiarato di essere tranquillo. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni di vigilanza.
Un'indagine della Procura di Roma vede indagati il presidente dell'autorità della Privacy, Pasquale Stanzione, e l'intero Collegio. Le accuse sono pesanti: corruzione e peculato. Il procedimento, avviato nei mesi scorsi dopo una serie di servizi mandati in onda da Report, giovedì mattina ha vissuto di una improvvisa accelerazione con le perquisizioni della Guardia di Finanza che ha proceduto all'acquisizione di documenti oltre ai telefoni e pc degli indagati L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
