Garante della privacy indagato | l’accusa è corruzione e peculato rivolta a tutto il collegio Stanzione | Sono tranquillo

Il presidente dell’Autorità Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, insieme all’intero collegio, è stato coinvolto in un’indagine della Procura di Roma per presunti reati di corruzione e peculato. L’indagine, ancora in corso, riguarda l’operato dell’intera autorità. Stanzione ha dichiarato di essere tranquillo. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni di vigilanza.

