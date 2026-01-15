Garante della privacy indagato il presidente Stanzione e tutto il collegio per corruzione e peculato il giurista | Sono tranquillo

Il Garante per la privacy è al centro di un'inchiesta che coinvolge il presidente Stanzione e l'intero collegio, accusati di corruzione e peculato. L'indagine, avviata dopo un servizio di Report, si concentra sulle spese di rappresentanza dei membri dell'Authority. Il giurista coinvolto si dichiara tranquillo, mentre si attendono sviluppi ufficiali sul caso e sulle eventuali implicazioni.

Perquisizioni Garante Privacy a Roma: indagato il presidente Pasquale Stanzione - Indagine partita dopo la segnalazione nella trasmissione di Report ... tg.la7.it

Roma, perquisizioni nella sede del Garante Privacy dopo i servizi di Report: indagato il presidente Pasquale Stanzione - Gli investigatori stanno procedendo al sequestro di telefoni cellulari e computer per acquisire elementi utili all'indagine ... affaritaliani.it

Garante della privacy, indagato per corruzione il presidente Stanzione: «Sono tranquillo»

Perquisizioni Garante Privacy a Roma: indagato il presidente Pasquale Stanzione Link nei commenti facebook

Sigfrido Ranucci: "Ispezioni Gdf in Garante Privacy a seguito servizi Report". #lapresse #Report In seguito ai servizi di Report, la procura ha aperto un’indagine. Al centro delle inchieste ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio. Le spese per la car x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.