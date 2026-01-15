Garante della privacy indagato il presidente Stanzione e tutto il collegio per corruzione e peculato il giurista | Sono tranquillo

Da ilgiornaleditalia.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante per la privacy è al centro di un'inchiesta che coinvolge il presidente Stanzione e l'intero collegio, accusati di corruzione e peculato. L'indagine, avviata dopo un servizio di Report, si concentra sulle spese di rappresentanza dei membri dell'Authority. Il giurista coinvolto si dichiara tranquillo, mentre si attendono sviluppi ufficiali sul caso e sulle eventuali implicazioni.

l fascicolo sarebbe stato aperto sulle spese di rappresentanza dei componenti dell'Authority, a seguito dei servizi di Report. Così il presidente Stanzione intercettato dai cronisti dopo la notizia dell'indagine: "Sono tranquillo" Indagato il presidente del Garante della privacy Pasquale Stan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garante della privacy indagato il presidente stanzione e tutto il collegio per corruzione e peculato il giurista sono tranquillo

© Ilgiornaleditalia.it - Garante della privacy, indagato il presidente Stanzione e tutto il collegio per "corruzione e peculato", il giurista: "Sono tranquillo"

Leggi anche: Terremoto per il Garante della Privacy: il presidente Stanzione indagato per peculato e corruzione. Cosa c’entra Report?

Leggi anche: Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: il presidente Stanzione e gli altri membri indagati per peculato e corruzione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Al via la missione di Meloni in Asia; Roma: due aggressioni nei pressi della stazione Termini. Un uomo è in fin di vita; Crans-Montana, licenze e mancati controlli ora l’inchiesta si allarga: “I responsabili sono tanti”; Decorando Napoli, Via Cilea rende omaggio ai fratelli De Filippo.

garante privacy indagato presidenteGarante della Privacy, indagato il presidente Pasquale Stanzione: perquisizioni in sede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Garante della Privacy, indagato il presidente Pasquale Stanzione: perquisizioni in sede ... tg24.sky.it

garante privacy indagato presidentePerquisizioni Garante Privacy a Roma: indagato il presidente Pasquale Stanzione - Indagine partita dopo la segnalazione nella trasmissione di Report ... tg.la7.it

garante privacy indagato presidenteRoma, perquisizioni nella sede del Garante Privacy dopo i servizi di Report: indagato il presidente Pasquale Stanzione - Gli investigatori stanno procedendo al sequestro di telefoni cellulari e computer per acquisire elementi utili all'indagine ... affaritaliani.it

Garante della privacy, indagato per corruzione il presidente Stanzione: «Sono tranquillo»

Video Garante della privacy, indagato per corruzione il presidente Stanzione: «Sono tranquillo»

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.