Garante della privacy indagato il presidente Stanzione e tutto il collegio per corruzione e peculato il giurista | Sono tranquillo
Il Garante per la privacy è al centro di un'inchiesta che coinvolge il presidente Stanzione e l'intero collegio, accusati di corruzione e peculato. L'indagine, avviata dopo un servizio di Report, si concentra sulle spese di rappresentanza dei membri dell'Authority. Il giurista coinvolto si dichiara tranquillo, mentre si attendono sviluppi ufficiali sul caso e sulle eventuali implicazioni.
l fascicolo sarebbe stato aperto sulle spese di rappresentanza dei componenti dell'Authority, a seguito dei servizi di Report. Così il presidente Stanzione intercettato dai cronisti dopo la notizia dell'indagine: "Sono tranquillo" Indagato il presidente del Garante della privacy Pasquale Stan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
