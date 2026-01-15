Terremoto per il Garante della Privacy | il presidente Stanzione indagato per peculato e corruzione Cosa c’entra Report?

Le recenti indagini della Guardia di Finanza hanno portato all’ispezione degli uffici del Garante della Privacy, con il sequestro di documenti e dispositivi. Il presidente Stanzione è ora indagato per peculato e corruzione. La vicenda ha attirato l’attenzione anche di Report, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’operato dell’ente. Questa situazione rappresenta un momento di riflessione sulle criticità del sistema di tutela dei dati in Italia.

Stamattina la Guardia di Finanza ha fatto irruzione negli uffici del Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sequestrando documenti, computer e telefoni cellulari. L’operazione rientra in un’indagine della Procura di Roma coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, che vede indagati per peculato e corruzione il presidente Pasquale Stanzione e tutti gli altri membri del Collegio: Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Si tratta di un colpo durissimo per un’istituzione che dovrebbe rappresentare il guardiano della privacy degli italiani. L’inchiesta nasce dalle rivelazioni della trasmissione televisiva Report, che nelle scorse settimane ha sollevato dubbi sulla gestione dell’Autorità. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Terremoto per il Garante della Privacy: il presidente Stanzione indagato per peculato e corruzione. Cosa c’entra Report? Leggi anche: Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: il presidente Stanzione e gli altri membri indagati per peculato e corruzione Leggi anche: Privacy: perquisizioni nella sede del Garante, indagati Stanzione e altri membri per peculato e corruzione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Terremoto al Garante della Privacy. La Procura di Roma ordina la perquisizione degli uffici e il sequestro di telefoni e pc utili alle indagini - Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia di perquisizioni e sequestri attualmente in corso presso la sede del Garante della Privacy a Roma. lanotiziagiornale.it

