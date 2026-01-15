Gaffe di Marco Carrara durante la diretta di Agorà | scambia Robert De Niro e Ray Liotta per due iraniani degli anni ’70 Poi le scuse | Errore dettato dalla fretta

Durante la puntata di “Agorà” del 14 gennaio, Marco Carrara ha commesso una gaffe, scambiando Robert De Niro e Ray Liotta per due uomini iraniani degli anni ’70. Dopo l’errore, Carrara ha presentato le sue scuse, spiegando che si è trattato di una svista dovuta alla fretta. Un episodio che ha suscitato commenti sui social, sottolineando l’importanza di attenersi ai fatti anche in contesti di informazione e approfondimento.

Robert De Niro e Ray Liotta sono stati scambiati per due uomini iraniani degli anni ’70. Il curioso fatto è accaduto durante la puntata di “Agorà” andata in onda ieri, 14 gennaio. Il conduttore Marco Carrara è stato protagonista di una gaffe. Parlando della situazione in Iran, ha ripreso in diretta una serie di post da X. In uno di questi si vede una fotografia in cui sono ritratte due coppie e uno dei due uomini che tiene in braccio un neonato. La foto, accompagnata dalla descrizione “La mia famiglia in Iran (1977) prima della Rivoluzione islamica”, è in realtà tratta dal film “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaffe di Marco Carrara durante la diretta di “Agorà”: scambia Robert De Niro e Ray Liotta per due iraniani degli anni ’70. Poi le scuse: “Errore dettato dalla fretta” Leggi anche: Gaffe in diretta ad Agorà: mostrano l’Iran pre-regime, ma la foto è di De Niro in Quei bravi ragazzi Leggi anche: “Lo hanno ucciso loro”. Dramma per Robert De Niro, era giovanissimo: poi l’annuncio shock Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gaffe ad Agorà su RaiTre: una scena di un celebre film viene fatta passare per una foto dell’Iran prima della rivoluzione. Gaffe in diretta ad Agorà: mostrano l’Iran pre-regime, ma la foto è di De Niro in Quei bravi ragazzi - Durante la puntata di Agorà andata in onda ieri, 14 gennaio, si è parlato della drammatica situazione in Iran e della repressione del regime, ma il dibattito è stato accompagnato da una gaffe clamoros ... msn.com

