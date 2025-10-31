Lo hanno ucciso loro Dramma per Robert De Niro era giovanissimo | poi l’annuncio shock

Due anni dopo la tragica morte per “overdose accidentale” del giovane Leandro Anthony De Niro-Rodriguez, nipote 19enne dell’attore Robert De Niro, arriva un importante colpo di scena nella vicenda. Il ragazzo era stato trovato senza vita il 2 luglio 2023, con un mix di sei sostanze stupefacenti nel corpo, un episodio che aveva sconvolto la famiglia e l’opinione pubblica. Dopo lunghe indagini, le autorità hanno individuato i responsabili: cinque uomini sono stati arrestati con accuse di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droghe, come riportato da NBC 4 New York. Leggi anche: Il grande attore beccato così, in sedia a rotelle per la città: “Ti amiamo!” Leggi anche: “Morto giovanissimo!”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

