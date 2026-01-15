Durante la puntata di Agorà del 14 gennaio, si è discusso della situazione in Iran e della repressione del regime. Tuttavia, una gaffe ha attirato l’attenzione: tra le immagini sulla vita pre-regime, è stata mostrata una foto di De Niro in

Durante la puntata di Agorà andata in onda ieri, 14 gennaio, si è parlato della drammatica situazione in Iran e della repressione del regime, ma il dibattito è stato accompagnato da una gaffe clamorosa che non è passata inosservata sui social: tra le immagini mostrate per raccontare la vita quotidiana dell’Iran prima dell’arrivo del regime, è finita in onda anche una foto che in realtà non aveva nulla a che fare con l’Iran, perché proveniva dal set del film Quei bravi ragazzi, del 1990. Complimenti ad Agorà, che spaccia questa trollata, cioè un’immagine del film “Quei bravi ragazzi”, per foto di un giovane iraniano che ha protestato in piazza e che è prossimo alla condanna capitale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Gaffe in diretta ad Agorà: mostrano l’Iran pre-regime, ma la foto è di De Niro in Quei bravi ragazzi

