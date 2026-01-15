Furto in villa ladro colpito e ucciso dal proprietario

A Varese, un tentativo di furto in una villa si è concluso con un episodio tragico: uno dei tre ladri coinvolti è morto dopo essere stato ferito con un pugnale dal proprietario durante una colluttazione. L’incidente solleva questioni sulla legittima difesa e sulla sicurezza domestica, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Il tentativo di furto in una villetta in provincia di Varese è finito in tragedia dopo che uno dei tre ladri coinvolti è morto per essere stato ferito con un pugnale dal proprietario di casa che tentava di difendersi durante una colluttazione nata con il malvivente. Erano circa le 11 ieri quando due ladri (il terzo complice li attendeva in macchina, ndr) si sono introdotti in una casa singola con un bel giardino in via Montello, a Sant'Antonino di Lonate Pozzolo, dopo aver forzato un accesso. Dalla ricostruzione è evidente che i malviventi erano convinti che l'abitazione presa di mira fosse vuota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furto in villa, ladro colpito e ucciso dal proprietario Leggi anche: Lonate Pozzolo, ladro ucciso dal proprietario di una villa durante un furto: coltellata, fuga dei complici e caos all’ospedale Leggi anche: Ladro accoltellato dal proprietario durante il furto in villa: morto in ospedale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Furto in villa a Lonate Pozzolo, il ladro colpito con un coltello dal padrone di casa: muore appena arrivato in ospedale. I parenti forzano la porta del pronto soccorso; Varese, colpito da padrone di casa durante rapina: 37enne morto con ferita al torace; Muore in ospedale a Magenta, colpito dal proprietario durante rapina in villa; Furto in villa, ladro colpito e ucciso dal proprietario. Rapina in villa, il ladro accoltellato dal padrone di casa durante il raid: morto in ospedale - Lonate Pozzolo: il proprietario di un’abitazione presa di mira da due banditi, dopo aver ricevuto una scarica di pugni sul volto, ha colpito un aggressore con una lama. msn.com

Morto con ferita al torace a Magenta, colpito dal proprietario di casa durante furto in villa - L'uomo lasciato in fin di vita fuori dall'ospedale di Magenta e morto poco dopo aveva tentato poco prima di rubare in una villa di Lonate Pozzolo. adnkronos.com

Furto in villa a Lonate Pozzolo finisce in tragedia: ucciso uno dei ladri con una coltellata - Sorpreso dal proprietario, uno dei malviventi, un rom 37enne, è stato accoltellato durante lo scontro. laprovinciadivarese.it

