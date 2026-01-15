Davide Frattesi si discosta dal suo possibile trasferimento alla Juventus, concentrandosi invece su un possibile approdo in Premier League. La sua situazione si sta evolvendo, con l’interesse dei club inglesi che si intensifica, mentre le trattative con i bianconeri si sono temporaneamente raffreddate. La scelta del centrocampista potrebbe così indirizzarsi verso un’esperienza all’estero, segnando un nuovo passo nella sua carriera.

La traiettoria di Davide Frattesi cambia direzione. Nelle ultime ore il centrocampista dell’ Inter si è allontanato dall’orbita Juventus, mentre cresce con decisione l’asse con la Premier League. I contatti con l’entourage del giocatore si sono intensificati: Bournemouth e Nottingham Forest hanno avviato i primi sondaggi, senza ancora formalizzare un’offerta. Sullo sfondo restano anche interessi dall’estero, ma il baricentro della trattativa si sta spostando verso l’Inghilterra. La posizione dell’Inter non cambia: valutazione complessiva fissata a 35 milioni di euro, con una struttura che prevede un esborso iniziale per il prestito e saldo definitivo a giugno. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Frattesi si allontana dalla Juve: cresce la pista Premier

Leggi anche: Cancelo Juve, la pista bianconera si allontana per il portoghese? Quella squadra si è mossa in modo concreto. I dettagli

Leggi anche: Calciomercato Inter, asse caldo con la Juve: è Frattesi la chiave per Muharemovic! Occhio alle insidie dalla Premier League

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Frattesi saluta l’Inter: c’è una sola via d’uscita (e non è la Juve) | CM.IT - Al netto dei problemi di ernia che ne hanno condizionato il rendimento in questi primi mesi, il centrocampista dell’Inter è stato utilizzato ... calciomercato.it

Calciomercato Juve, Frattesi bocciato: ecco chi vogliono i tifosi a gennaio - Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte, tutte le squadre iniziano a guardarsi attorno per puntellare la rosa e colmare le lacune affinché nella seconda parte di stagione ogni allenatore possa ... tuttosport.com

Juve, assalto a Frattesi: la chiave può essere Muharemovic - La triangolazione non è proprio delle più banali, ma rientra alla perfezione in uno di quegli incastri di mercato che sanno sbloccare le trattative. sportmediaset.mediaset.it

Frattesi si allontana dalla Juventus La priorità per il centrocampo è Sandro Tonali Voi chi tra i 2 preferite Per saperne di più leggete il 1° commento facebook