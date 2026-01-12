Frana sulla Faentina | scatta senso unico in via San Bartolo Abbonamenti bus validi anche per il treno

A causa di una frana sulla linea Faentina, è stato istituito un senso unico di marcia in via San Bartolo, in discesa da via Bolognese verso via Bersaglio. Gli abbonamenti bus sono validi anche per il trasporto ferroviario sulla tratta interessata. La situazione richiede attenzione e pazienza, mentre le autorità monitorano l’area e si occupano delle operazioni di messa in sicurezza.

Frana, Faentina chiusa fino al 20 Gennaio - FIESOLE: In corso i lavori di messa in sicurezza e ripristino dopo il movimento franoso in località Manzolo. toscanamedianews.it

Frana sulla Faentina, chiusura prorogata fino al 20 gennaio - nel tratto compreso tra via della Polveriera a Pian di Mugnone e Ponte alla Badia (accesso consentito a frontisti, mezzi di ... 055firenze.it

Resterà chiuso fino al 20 Gennaio il tratto della via Faentina interessato dalla frana che, la sera del 6 Gennaio, ha riversato massi e detriti nella zona di Pian del Mugnone, nel territorio comunale di Fiesole. "I lavori di messa in sicurezza e ripristino del movi - facebook.com facebook

Frana sulla #SR302 via Faentina, nel comune di Fiesole, in località Pian del Mugnone: permane la chiusura al traffico veicolare in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra via Salviati e via della Polveriera. Info: youtu.be/gUIPjWYtgE0 @CittaMetro_FI @m x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.