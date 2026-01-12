Frana sulla Faentina | scatta senso unico in via San Bartolo Abbonamenti bus validi anche per il treno

A causa di una frana sulla linea Faentina, è stato istituito un senso unico di marcia in via San Bartolo, in discesa da via Bolognese verso via Bersaglio. Gli abbonamenti bus sono validi anche per il trasporto ferroviario sulla tratta interessata. La situazione richiede attenzione e pazienza, mentre le autorità monitorano l’area e si occupano delle operazioni di messa in sicurezza.

Frana sulla Faentina, chiusura prorogata fino al 20 gennaio.

