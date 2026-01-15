Frana in via Faentina ridotto il cantiere e revocato il senso unico alternato

In seguito alla frana in via Faentina, il cantiere è stato ridotto e il senso unico alternato è stato revocato. La misura, adottata in accordo tra i tecnici del Comune di Firenze e della Città Metropolitana, prevede la sospensione del semaforo fino alla riapertura completa della strada, al fine di facilitare la circolazione e alleviare le criticità viarie.

Riduzione del cantiere e spegnimento del semaforo fino alla riapertura di via Faentina. È quanto deciso questa mattina nel corso di una riunione tra i tecnici del Comune di Firenze e della Città Metropolitana per agevolare la viabilità, messa sotto pressione dalla chiusura della Faentina a seguito della frana nel territorio di Fiesole. L'impresa impegnata nei lavori alla struttura sanitaria di Camerata ha infatti sospeso, a partire da oggi pomeriggio, le attività con impatto diretto sulla circolazione di via di San Domenico. La sospensione consente la riduzione dell'area di cantiere e la conseguente revoca temporanea del senso unico alternato regolato da semaforo, con benefici immediati per il traffico nella zona.

