Frana a Contrada | semafori limitazioni e ordinanza per la viabilità
A seguito della frana avvenuta lungo la Provinciale 88 a Contrada, sono state adottate misure temporanee per garantire la sicurezza e la regolare circolazione. Sono stati istituiti semafori, limitazioni di velocità e un’ordinanza specifica per la gestione della viabilità. I lavori di messa in sicurezza proseguono, mentre si monitorano le condizioni del tratto interessato.
Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono i lavori e le misure di sicurezza dopo la frana che ha interessato la Provinciale88 nel territorio di Contrada. L’obiettivo delle istituzioni è duplice: ripristinare la SP88 e rendere sicuri i percorsi alternativi, messi a dura prova dall’aumento del traffico. Lungo la strada interpoderale che collega la località Cretazzo di Bellizzi Irpino alla contrada San Raffaele di Aiello del Sabato, fino a via Pozzillo nel comune di Contrada, sono stati installati quattro semafori, operativi in entrambi i sensi di marcia. Un quinto semaforo sarà posizionato all’intersezione tra via Pozzillo e la strada interpoderale ex depuratore, così da completare la regolazione del traffico in un’area particolarmente delicata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Ex SR 88 chiusa tra Contrada e Avellino per frana: strada impraticabile e viabilità alternativa
Leggi anche: Assurdo a Contrada: frana di grandi dimensioni blocca la Strada Provinciale 88
Flusso veicolare in sicurezza, unica alternativa resta la SP delle Breccelle: emergenza frana a Contrada, il punto sulle misure; Frana a Contrada: semafori, percorsi e ordinante: barriere per i mezzi pesanti.
Frana a Contrada: semafori, percorsi e ordinante: barriere per i mezzi pesanti - Frana a Contrada ,si lavora per rimettere in sesto e sicurezza la Provinciale 88 e si lavora anche per mettere in sicurezza i percorsi alternativi, interessati da un incremento esponenziale del flusso ... msn.com
Emergenza frana, aggiornamenti 14 gennaio 2026: semafori e accessi limitati lungo la strada interpoderale - Proseguono le operazioni di gestione dell’emergenza frana che interessa la zona tra Bellizzi Irpino, Aiello del Sabato e Contrada. irpiniaoggi.it
CONTRADA(AV) AGGIORNAMENTI EMERGENZA FRANA – 14 GENNAIO 2026 Proseguono gli interventi per la gestione dell’emergenza frana. Sono stati installati quattro semafori, in entrambi i sensi di marcia, lungo la strada interpoderale che dalla località facebook
Frana sulla strada provinciale a Contrada, per un mese stop alla circolazione. Forti disagi in provincia di Avellino #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.