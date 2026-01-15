Frana a Contrada | semafori limitazioni e ordinanza per la viabilità

A seguito della frana avvenuta lungo la Provinciale 88 a Contrada, sono state adottate misure temporanee per garantire la sicurezza e la regolare circolazione. Sono stati istituiti semafori, limitazioni di velocità e un’ordinanza specifica per la gestione della viabilità. I lavori di messa in sicurezza proseguono, mentre si monitorano le condizioni del tratto interessato.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono i lavori e le misure di sicurezza dopo la frana che ha interessato la Provinciale88 nel territorio di Contrada. L’obiettivo delle istituzioni è duplice: ripristinare la SP88 e rendere sicuri i percorsi alternativi, messi a dura prova dall’aumento del traffico. Lungo la strada interpoderale che collega la località Cretazzo di Bellizzi Irpino alla contrada San Raffaele di Aiello del Sabato, fino a via Pozzillo nel comune di Contrada, sono stati installati quattro semafori, operativi in entrambi i sensi di marcia. Un quinto semaforo sarà posizionato all’intersezione tra via Pozzillo e la strada interpoderale ex depuratore, così da completare la regolazione del traffico in un’area particolarmente delicata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

