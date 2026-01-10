Assurdo a Contrada | frana di grandi dimensioni blocca la Strada Provinciale 88

Una vasta frana ha interessato nelle ultime ore un tratto della Strada Provinciale 88 nel comune di Contrada, in provincia di Avellino. L’evento ha provocato l’interruzione della circolazione sulla strada, che rappresenta un importante collegamento nella zona. Le autorità stanno monitorando la situazione e sono in corso le valutazioni per la messa in sicurezza e la riapertura della carreggiata.

Una frana di rilevanti proporzioni ha colpito nelle ultime ore uno dei tratti più cruciali della Strada Provinciale 88, nel comune di Contrada, in provincia di Avellino. Il cedimento del manto stradale in un tratto particolarmente sensibile ha interrotto il traffico lungo questa arteria, che.

