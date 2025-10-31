Elena l’estetista delle donne | Così aiuto quelle operate di tumore al seno

Ravenna, 31 ottobre 2025 – Aiutare gratuitamente le donne che sono state operate di tumore al seno, perché il loro corpo torni ad essere come prima. È il progetto di Elena Rogozina, titolare del centro Milen Beauty di via De Sanctis a Ravenna, che prevede la ricostruzione dell’areola attorno al capezzolo nei seni che hanno subito una mastectomia. L’aiuto alle pazienti oncologiche dopo l’esperienza di una sua cara amica. “Un anno fa – racconta Rogozina – una mia carissima amica è stata operata e non aveva più l’areola in uno dei due seni. Questa condizione la faceva stare male, si sentiva brutta, così ha deciso di venire da me, mi ha chiesto se potevo aiutarla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

