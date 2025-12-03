Una mostra mercato di beneficenza per le donne operate di tumore al seno

Giovedì 4 dicembre alle 17.30 nel locale Emporio di Foggia sarà inaugurata la quarta edizione della Mostra Mercato di Beneficenza, che si terrà nei giorni 4-5-6 dicembre e devolverà parte del ricavato per finanziare i progetti dell’associazione ‘Agata’ di Foggia a sostegno delle donne operate al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

mostra mercato beneficenza donneBENEFICENZA Foggia: al via la quarta mostra mercato di beneficenza per le donne operate al seno - Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Agata, realtà impegnata nel sostegno alle donne colpite da tumore al seno ... Scrive statoquotidiano.it

mostra mercato beneficenza donneFoggia, Garden Club Amaryllis al fianco delle donne operate di tumore al seno - Foggia, Garden Club Amaryllis al fianco delle donne operate di tumore al seno Quarta Mostra mercato di beneficenza, parte del ricavato devoluto ... ilsipontino.net scrive

