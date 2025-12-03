Una mostra mercato di beneficenza per le donne operate di tumore al seno
Giovedì 4 dicembre alle 17.30 nel locale Emporio di Foggia sarà inaugurata la quarta edizione della Mostra Mercato di Beneficenza, che si terrà nei giorni 4-5-6 dicembre e devolverà parte del ricavato per finanziare i progetti dell’associazione ‘Agata’ di Foggia a sostegno delle donne operate al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
