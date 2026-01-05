Rita De Crescenzo invita i suoi follower a partecipare a una gita collettiva a Roccaraso, proponendo una seconda giornata sulla neve. Con un video su TikTok, l’appello mira a organizzare un momento di aggregazione tra amici e appassionati della montagna. Un’occasione per condividere un’esperienza all’aria aperta in un contesto naturale, promuovendo la partecipazione e il senso di comunità.

“Ce ne andiamo tutti insieme sulla neve di Roccaraso?”. Con un video su Tiktok, Rita De Crescenzo ha proposto ai suoi followers una seconda giornata nel paese abruzzese. La scritta editata sul video sembra una dichiarazione di guerra: “Chi vuole venire a Roccaraso? Sindaco siamo pronti “. Nel video l’influencer dice: “Che vogliamo fare, organizziamo tutti insieme per andare a Roccaraso? Siete pronti per andare a fine mese? Sciamo un po’ sulla bella neve, se volete venire ci organizziamo insieme “. De Crescenzo prosegue dicendo: “Ci affittiamo le casette e passiamo la giornata insieme”. La donna ha ammonito i followers: “ Mi raccomando, non buttate le carte e terra e non sporcate i bagni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Organizziamo tutti insieme un’altra gita a Roccaraso? Sindaco, noi siamo pronti”: Rita De Crescenzo lancia un nuovo appello ai suoi followers

