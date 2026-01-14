Forbidden Fruit anticipazioni 15 gennaio | Yildiz fa di tutto per riconquistare Halit

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit per il 15 gennaio. Yildiz cerca di riconquistare Halit, mentre i personaggi affrontano nuove sfide e intrecci. La soap turca, in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5, continuerà a raccontare le vicende dei protagonisti, offrendo nuovi sviluppi nelle prossime puntate. Resta aggiornato per scoprire come evolveranno le relazioni e le decisioni dei personaggi.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Doppio appuntamento domani su Canale 5 con la soap Forbidden Fruit, in onda al giovedì sia nel consueto appuntamento pomeridiano alle 14.15 che in prima serata. Yildiz cercherà in tutti i modi di riconquistare Halit, che si è trasferito da Ender per fare felice Erim. Ma vediamo più ne dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Halit è andato a vivere da Ender per stare vicino a Erim, a cui ha detto che vuole lasciare Yildiz. Ender intanto ha sfruttato la situazione per isolare la rivale e ha portato Aysel a lavorare da lei. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

