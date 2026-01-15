Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Lila e Emir rendono ufficiale la loro relazione con Alihan. La puntata, prevista per il 16 gennaio, svela importanti sviluppi tra i personaggi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Appuntamento alle 14, dal lunedì al sabato, per seguire gli avvenimenti di questa serie turca.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.15 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di venerdì 16 gennaio Erim e Alihan avranno un'accesa discussione: quando infatti Erim e Lila escono allo scoperto, Alihan si sente preso in giro. Così si vendicherà raccontando a Erim qualcosa che avrebbe dovuto tacere. Yildiz nel frattempo, tenta l'ultima spiaggia per riconquistare Halit, che le ha detto di voler divorziare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 16 gennaio: Lila e Emir ufficializzano la loro storia con Alihan

