Forbidden Fruit anticipazioni 5 novembre | Ender e Alihan in crisi Lila confessa la relazione con Erim
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Tornano domani i protagonisti di Forbidden Fruit, la dizi in onda alle 14.20 su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 5 novembre vedremo il matrimonio di Alihan ed Ender scricchiolare: pur essendo state nozze di puro interesse infatti, i due hanno opinioni contrastanti su come gestire la finta relazione. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap. Negli episodi precedenti Alihan ha sposato Ender per vendicarsi su Halit: da quanto aveva scoperto infatti, il ricco imprenditore era il misterioso uomo, nonché amico di famiglia, che aveva rovinato il matrimonio dei suoi genitori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
